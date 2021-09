Vanaf 4 september belangrijke wijzigingen voor reizigers naar Nederland

Op 4 september om 0.01 uur gaan er een aantal belangrijke wijzigingen in voor reizigers die vanuit het buitenland naar Nederland (terug)reizen. Diverse landen zijn aangewezen als hoogrisicogebied of als zeerhoogrisicogebied. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag gemeld.

Onder meer Zuid-Afrika, Brazilië en Suriname zijn aangewezen als een zeerhoogrisicogebied en dus moeten mensen die uit deze landen komen in quarantaine, ook als ze gevaccineerd of hersteld zijn. Wel vervalt voor deze landen de dubbele testplicht, waarbij je zowel een negatieve pcr-test en een negatieve sneltest moest overleggen.

De informatie van de Rijksoverheid:

Vanaf 4 september om 0.01 uur zijn er geen ‘variantlanden’ meer: zeerhoogrisicogebieden met een zorgwekkende virusvariant. Voor zestien landen in Zuid- en Midden-Amerika en Zuid-Afrika golden de afgelopen tijd extra maatregelen. Deze landen vallen vanaf 4 september 0.01 uur onder de hoogrisicogebieden of zeerhoogrisicogebieden.

Het gaat om Argentinië, Bolivia, Chili, Colombia, Dominicaanse Republiek, Ecuador, Paraguay, Peru en Uruguay (aangewezen als hoogrisicogebied); en Brazilië, Frans-Guyana, Guyana, Panama, Suriname, Venezuela en Zuid-Afrika (aangewezen als zeerhoogrisicogebied).

De kleurcode van Suriname is oranje, want Suriname is door het coronavirus tot 4 september 2021 een zeerhoogrisicogebied met een zorgwekkende variant. Vanaf 4 september 2021 is Suriname niet meer aangewezen als een land met een zorgwekkende variant, maar het land blijft zeerhoogrisicogebied.

Reizigers die volledig gevaccineerd zijn, of onder een andere uitzondering van het EU-inreisverbod vallen, mogen vanaf 4 september 0.01 uur vanuit deze landen de EU inreizen. Ook verdwijnt de dubbele testplicht. Wel moeten deze reizigers zich houden aan de overige maatregelen:

Voor de landen die zijn aangewezen als hoogrisicogebied zijn dat een coronabewijs (een testbewijs, herstelbewijs of vaccinatiebewijs) en de gezondheidsverklaring.

Voor de landen die zijn aangewezen als zeerhoogrisiogebied zijn de maatregelen een verplicht testbewijs (geen herstelbewijs of vaccinatiebewijs), quarantaineplicht en de gezondheidsverklaring.

Het EU-inreisverbod gaat om 4 september 0.01 uur in, de quarantaineplicht om 4 september 9.00 uur en de testverplichtingen op 6 september om 9.00 uur.