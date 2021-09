Drie jongens verkrachten van huis weggelopen 13-jarig meisje

Drie jongens hebben een 13-jarig meisje deze week in Paramaribo verkracht. Het is de zonen van Hermandad in Suriname gelukt een van de verdachten, een 17-jarige jongeman, aan te houden.

Het meisje liep weg van huis en belandde uiteindelijk bij een woning. Daar waren de drie jongens die haar beurtelings hebben verkracht, waarna zij haar lieten gaan. Waarom de tiener op dat adres belandde is nog onduidelijk.

Er werd aangifte van de verkrachting gedaan. Aan de hand van de verklaring van het slachtoffer werden de verdachten in beeld gebracht. De politie wist een van hen aan te houden. Hij is na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

De twee andere jongens worden nog opgespoord. Het meisje is verwezen voor medische behandeling.