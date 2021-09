Politie tast in het duister in zaak doodgeschoten man Krakaweg

De politie in Suriname tast nog in het duister betreffende het motief van een schietpartij, waarbij een 47-jarige man donderdagochtend aan de Krakaweg nabij Kowru Kriki werd doodgeschoten.

Het slachtoffer genaamd Terrence Thomas liep naar zijn werk, toen hij niet ver van Plantage Limtutu vanaf het bos aan de overkant van de weg geraakt werd door schoten uit een jachtgeweer.

De man die als bouwvakker werkzaam was bij Baboenkreek, vertrok rond 09.00u vanuit zijn verblijfplaats te Cabendadorp, om te voet naar het werk te gaan. Een bewoner van het dorp Kowru Kriki zou twee schoten gehoord hebben, waarna hij de man langs de weg zag liggen.

De politie van Zanderij werd ingeschakeld en trof het slachtoffer met schotverwondingen over zijn lichaam levenloos aan. De verwondingen zijn veroorzaakt door gebruik van hagelpatronen. Uit onderzoek blijkt dat er vanuit het bos aan de andere kant van weg op de man is geschoten. Waarom is nog niet duidelijk.

De politie heeft geen idee wie de schutter is en heeft de zaak in onderzoek. Het lichaam van Thomas is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen voor onderzoek.