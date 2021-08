Moeder brengt zoon (15) die lid is van roversbende naar politiebureau

Een jeugdige verdachte T.D., die lid is van een roversbende en door de politie werd gezocht, is door zijn moeder naar het politiebureau overgebracht. Dit nadat de 15-jarige door de politie op zijn woonadres was opgespoord, meldt het Korps Politie Suriname.

Uit het voorlopige politioneel onderzoek kwam naar voren dat er verschillende berovingen in de ressorten Beekhuizen, Centrum, Munder en Geyersvlijt door deze bende zijn gepleegd. De verdachten die op bromfietsen zaten, beroofden overwegend scholieren en vrouwen van hun telefoons en schoudertassen.

Leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) hebben op donderdag 26 augustus de roversbende, bestaande uit Gabriel L., Faizel A. (18) en Jorgio I. (24) na bekomen informatie in de binnenstad gesignaleerd en aangehouden. Naderhand werd de 15-jarige T.D. door zijn moeder naar het bureau gebracht.

De straatrovers hebben intussen bekend negen berovingen te hebben gepleegd. In geen van de gevallen heeft de politie de buit kunnen achterhalen. Het is niet uitgesloten dat er meerdere aanhoudingen zullen plaatsvinden.

Benadeelden die op deze wijze beroofd zijn geworden, kunnen zich alsnog wenden tot het Recherche team van regio Paramaribo. Deze afdeling is ondergebracht op het politiebureau te Geyersvlijt en is op het telefoonnummer 451163 te bereiken meldt de politie.