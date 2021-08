326 nieuwe besmettingen op 1 dag; augustus in totaal 73 coronadoden

In Suriname is de maand augustus afgesloten met een totaal van 73 coronadoden in die maand. Dat blijkt dinsdagavond 31 augustus 2021, uit de update van de coronacijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Daarmee is het aantal doden in augustus significant lager dan in de vorige maand juli en in de maand daarvoor. Juli telde 127 doden en de maand juni zelfs een recordaantal van 220. Het totaal aantal coronadoden sinds het uitbreken van de pandemie bedraagt momenteel 722.

Uit de cijfers blijkt verder dat er op de laatste dag van augustus 326 nieuwe besmettingen zijn geregistreerd na 754 keer testen, oftewel 43%. Dat is 2,5 keer zoveel als de dag ervoor.

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft vandaag laten weten dat de autoriteiten in Suriname het nog niet nodig vinden om een wijziging te brengen in de COVID-19 maatregelen in het land. Dit ondanks het feit dat de COVID-19 situatie in Suriname nog steeds getypeerd kan worden als onaangenaam. Ramadhin sprak in het weekend nog over een vierde golf.

De cijfers van dinsdag 31 augustus 2021: