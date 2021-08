Helft van afgenomen testen is COVID-19 positief

In Suriname zijn de coronacijfers weer aan het stijgen. Dat blijkt zondagavond uit de update van de coronacijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Die stijging is te zien in het relatieve aantal besmettingen. Zondag werd er 318 keer getest, waaruit 156 nieuwe besmettingen naar voren kwamen; een percentage van bijna 50%. Het is het hoogste percentage van de afgelopen week.

Uit de cijfers blijkt verder dat er 1 persoon is overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus. Het totaal aantal coronadoden is hierdoor gestegen naar 715.

Zondag werden onder grote belangstelling, op het KKF-terrein in Paramaribo ook de eerste prikjes met het Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccin gegeven.

De cijfers van zondag 29 augustus 2021: