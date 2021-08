Winnende klant in bettingshop Indira Gandhiweg beroofd

Een man heeft een klant deze week in een bettingshop aan de Indira Gandhiweg in Suriname, beroofd. De rover wist SRD 300 afhandig te maken toen hij zag dat het slachtoffer SRD 1000 had gewonnen.

De klant ging in de bettingshop en won SRD 1000. De rover vroeg hem geld, waarbij hij SRD 30 heeft gegeven. Daarmee was de crimineel niet tevreden en wilde meer geld. Hij maakte SRD 300 afhandig waarna het slachtoffer wegliep van de zaak.

De rover ging de man achterna in een auto en wilde de tas van hem wegrukken. Het slachtoffer merkte dat op en hield zijn tas stevig vast waardoor voorkomen is dat de crimineel het resterende bedrag kon wegnemen.

Het slachtoffer rende nadien naar een perceel om zich schuil te houden. Kort daarna heeft de rover een voetganger beroofd van zijn tas met voetbalschoenen, SRD 550 en een telefoon. Hij is met de buit weggereden.

Beide slachtoffers hebben aangifte gedaan. De Surinaamse politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de rover.