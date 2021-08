ROS overhandigt sportmaterialen aan ruim 26 organisaties

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) met name het directoraat Sportzaken in samenwerking met het onderdirectoraat Sportaccommodaties en Ruimten (SAR) hebben op 16 augustus aan ongeveer 26 sportorganisaties en verenigingen, sportmaterialen overhandigd. De overhandiging vond plaats in het gebouw van NIS.

Directeur Gordon Touw Ngie Tjouw gaf aan dat deze materialen na de nodige kanalen doorlopen te hebben worden overhandigd zijn ten behoeve van de gemeenschap. De overhandiging moet gezien worden als ondersteuning van die sportontwikkeling conform het beleid van het ministerie. Ook is dit een onderdeel van het subsidiebeleid van de overheid dat bestaat uit het beschikbaar stellen van financiële middelen, maar ook human resources en sportaccommodaties. ‘Onze prioriteit is sportontwikkeling in zijn algemeenheid te stimuleren’.

K. Kiene, vertegenwoordiger van SV Junior 2014, gaf aan goed gebruik te zullen maken van de geste gedaan door Sportzaken. Vanwege Covid-19 kunnen de jongeren voorlopig niet voetballen, vandaar dat er gekeken zal worden naar het directoraat, als er een manier gecreëerd kan worden om de jongeren bezig te houden. Elles Misiekaba Elles, vertegenwoordiger van Youth Leads The Way, gaf aan dat haar organisatie zich focust op jonge mensen zodat zij hun verborgen talenten tot uiting kunnen brengen. Ook deze organisatie was blij met de geste.

Ondanks het feit dat niet elke organisatie een aanvraag kon doen, is het directoraat erg laagdrempelig, en zal er nog ruimte zijn voor andere organisaties om hun aanvraag te doen. “We gaan slechts voor transparantie en vragen de organisaties om een update te geven hoe het gaat met de materialen die verschaft zijn en indien die goed gebruikt worden”, aldus Touw Ngie Tjouw.

De organisaties die in aanmerking zijn gekomen zijn: Styosa, SV Junior 2014, St. Tikabra, Organisatie Moengo, bestuur Creola, St. Smile, SVV, Botopasi, SV De Broeders, St. De Kans, Jong Tiger SCSV, Boven Suriname, St. Buurtwerk Santo Dorp en Omgeving, Youth Leads The Way, St. Sportkoro, Real Misman, AWJ. Bekijk hier meer foto’s van de overhandiging.