Santokhi: “Sabaku Lounge moet Suriname uitnodigend maken voor toerisme”

“De Sabaku Lounge nieuwe stijl heeft als functie toerisme te bevorderen, maar ook om een uitstraling te geven van hoe Suriname is ingericht”. Met deze woorden gaf president Chandrikapersad Santokhi aan dat de faciliteit op de Johan Adolf Pengel International Airport Suriname uitnodigend zal moeten maken voor toerisme. Het staatshoofd viel op dinsdag 17 augustus de eer te beurt om deze nieuwe VIP Courtesy Room in gebruik te nemen. Dit geschiedde enkele momenten voor zijn vertrek aan het hoofd van een regeringsdelegatie naar de Coöperatieve Republiek Guyana.

De president toonde zich verheugd het lint te mogen doorknippen. Hij memoreerde dat er recentelijk een meeting is geweest met de leiding van de SLM, waar er over de positie van de maatschappij is gesproken. Het staatshoofd herhaalde dat de Surinaamse Airport een hub moet zijn voor vliegmaatschappijen. De SLM moet worden opgenomen in het internationaal netwerk van de luchtvaart, terwijl de airport tot het internationaal van luchthavens moet gaan behoren. Santokhi is ook ingenomen dat de SLM en de Luchthavenbeheer het geschil dat bestond over het beheer van de Sabaku Lounge duurzaam, in belang van het land en op basis van win-win hebben opgelost.

Vijay Chotkan, directeur van de NV Luchthavenbeheer, zegt dat het niet makkelijk is geweest, ook vanwege de Covid-19-pandemie. Echter is het gelukt in teamverband zaken zover te krijgen. “Wij gaan door om de luchthaven en de SLM op die niveaus te krijgen zoals wij dat willen.” De directeur noemt de Sabaku Lounge een onderdeel van de investeringen. De faciliteit zal volgens hem een bijzondere rol vervullen in het plezierig kunnen reizen van en naar Suriname.

Volgens minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) moet de Sabaku Lounge een symbool zijn van samenwerking. Hij sprak van “niet gewoon een mooi moment, maar een van samenwerking. “We moeten onze energie stoppen in samenwerken en het land opbouwen, dat is ook de boodschap geweest aan de bedrijven en de aandeelhouders”, aldus de bewindsman. Suriname moet volgens hem trots gemaakt worden en toeristen moeten die warmte geven worden. Minister Jubithana: “Het gaat om de ontwikkeling van de luchtvaartsector en in deze de SLM en Luchthavenbeheer.”