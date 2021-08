Surinaamse Carvlogger breekt wereldwijd door

Met meer dan 175.000 volgers op YouTube, 275.000 op Instagram en ook nog 115.000 op TikTok is Amrit Hoeba, beter bekend als Carvlogger, allang geen onbekende meer onder autoliefhebbers. En het aantal volgers van deze Surinaamse Nederlander uit Noord-Holland blijft dagelijks groeien, met name door internationale volgers. Amrit heeft van zijn hobby, duidelijk zijn werk gemaakt en is een belangrijke influencer geworden in de autobranche. Tijd voor een gesprek met Waterkant.Net hierover.

Volgens verschillende bronnen heb je binnen een paar maanden, werk van jaren verricht op Instagram. Waar komt dit door denk je?

Op Social Media (in dit geval Instagram) zijn volgers, likes, views etc. relatief. Alles draait om nummers en resultaten op social media en ik heb mijzelf aangeleerd dat niets onmogelijk is op social media. Met die gedachte in mijn achterhoofd ontdekte ik steeds meer wat mijn publiek en ik waardevol vinden. Ik merkte dat er een momentum aankwam, zorgde voor meer waardevolle content en was in staat dat momentum (waar ik momenteel nog in zit) uit te smeren. Resultaat tot nu: Organische groei van 200.000 internationale volgers.

Geboren in Nederland, Utrecht, Hindoestaanse ouders uit Suriname: Waarom de moeilijke weg om alles in het Engels te doen?

Toen ik in 2016 vooruit keek dacht ik gelijk aan een ding: “Ik wil niet na een paar jaar uitgekeken zijn in Nederland en verzadigd zijn. We zijn slechts een stipje op de wereldkaart.” Dat was voor mij een “no-brainer” om direct te beslissen alles in het Engels te produceren. Voor iemand die niet sterk in Engels is was dit voor mij best een moeilijke keus, maar ik dacht letterlijk: Je gaat toch met de billen bloot, stap dan ook uit je comfort-zone. Ja, tot heden maakt ik nog steeds soms foutjes in spraak en captions. Dat laatste is gelukkig snel te herstellen, in een video vaak niet echt en dan sla ik mezelf ook goed voor me kop.

Je hebt van je droomhobby je werk gemaakt. Velen zullen hier jaloers op zijn. Wat is je formule?

Was het maar waar dat het een easy formule was. Maar eigenlijk gaat dit voor mij veel verder terug. Als klein jochie was ik als elk ander kind autogek. Als student had ik een studie aan de HKU en dat heb ik opgegeven omdat ik als ZZP’er Casting director en fotograaf aan de slag kon bij een groot castingbureau. De crisis volgende en toen wist ik niet wat ik met mij creativiteit moest doen. Ik ging werken, specialiseerde me als proces- kwaliteitsmanager en zorgde ervoor dat ik leuke auto’s kon rijden want de passie is nooit weggaan. Ik bleef parallel ook fotograferen (vrije tijd en journalistiek). Uiteindelijk zijn alle disciplines op zijn plaats gevallen: Fotografie, regie, presentatie, schrijven, improvisatie etc. Alles viel op zijn plek en ik wist de weg in het produceren van content. Voor mij is het geen formule, voor mij is het eerder meant-to-be.

Corona raakte de hele wereld. Hoe ging jij daarmee om en wat waren de gevolgen?

Begin 2020 kwam ik terug uit Miami voor een BMW MINI première. Snel wereld de autoindustrie geraakt door de eerst grote afzegging van de “Geneva Motorshow” in Zwitserland. Een autoshow waarin ik altijd aanwezig ben. Wat gebeurde er voor mij? Al mijn trips gingen terug naar nul (in 2019 meer dan 30) en de wereldpremières werden door de merken zelf uitgevoerd door livestreams. Toch merkte je dat online en content voor de merken belangrijker dan ooit werden. De auto’s werden van tijd tot tijd wel verstuurd naar landen en zo had ik toch de mogelijkheid om content te produceren.

Je hebt al zoveel gezien en gereden – maar wat is je droomauto?

Porsche 911 GT3 & GT3 RS sinds 1999 is dit mijn droomauto. Nog steeds tot op vandaag na alle andere auto blijft het mijn droomauto. Op een een of andere manier wist ik toen al wat die auto in zich had en hoe zou voelen. Toen ik de allereerste keer een GT3 ervaarde kwam dat moment terug en klopte alles. Enkele weken geleden kon ik uitgebreid de laatste generatie testen: 992 GT3 en mijn droomauto is nog steeds geijkt. Er zijn genoeg auto’s duurder en sneller. Maar iedere purist weet dat het niet om prijs en power draait.

Tussen alle dure merken zien we BMW toch het meest langskomen – ook op YouTube, hoe komt dat?

Toen ik begon onder de naam ‘Carvlogger’ was ik eigenaar van een handgeschakelde BMW M3 e92. Dat effect was erg bijzonder om mee te maken, want de auto werd een verlengstuk van mijn merk. Ik werd namelijk herkent in korte tijd door de auto waarin ik reed. De auto kreeg in het influencer verhaal een belangrijke productplacement rol. Dit groeide door waarin ik in Nederland als eerste influencer ambassadeur kon worden voor BMW Amsterdam. Van miljoenen views tot daadwerkelijke sales het was een prachtige samenwerking die nu groter is uitgegroeid waarin ik BMW Group Nederland de meeste zendtijd geef op het podium. De naam Carvlogger en BMW worden vaak in een zin genoemd, zelfs het algoritme geeft deze suggesties. Uiteindelijk bedien ik voor een merk wereld PR. De formule hier is best simpel en ik zeg het altijd: Hoe meer zij mij geven hoe meer ik voor hen kan produceren. Productplacement is hierin key.

Je vertelt dat je vaak een soort voorbeeld figuur bent voor velen die dezelfde passie hebben. Wat wil zou je hun willen meegeven?

Als eerste wil ik iedereen bedanken die mij volgt en geniet van alle avonturen online, net als dat ik dat doe. Het is best bijzonder om elke dat te lezen dat mensen tegen je op kijken of dat ze zien als hun voorbeeld. Het is moeilijk om overal antwoord op te geven. Ik weet zelf hoe moeilijk het is om te beginnen in een wereld waarin het al gaande is. Het voelt alsof je als amateur in de major leagues stapt. Dat eerste, moet ook gebeuren en dat is wat mensen vaak vergeten. Je moet struikelen, je moet zoeken en je moet vinden wat echt past bij jou. Wil je echt elke dag meer dan 8 uur aan schermtijd op je iPhone hebben? Wil je echt meer dan 12 uur aan je werk, hobby besteden? Of wil je gewoon in mooie auto’s rijden en laten zien dat je je daarin verplaatst? De buitenkant is vanzelfsprekend mooi en shiny. Maar de achterkant, behind the scene’s is niet te onderschatten. Zie het als de bekende ijsberg, waar je alleen het topje van ziet. Heb je gevonden wat je wilt doen of heb je een idee? Twijfel niet. Twijfelen is wachten, en wachten is tijdverspilling. Begin vandaag en omarm je struikel momenten.

Hoe weeg je af hoe je met een merk of persoon wilt samenwerken?

Ik heb al jaren een vaste strategie: Als ik zelf het merk, dienst, product niet aantrekkelijk genoeg vindt dan sla ik het af. Puur omdat ik enthousiasme moet voelen van, als ik dat niet voel dan is dat ook te zien op de content en dat is niet wat je wilt hebben. Wekelijks krijg ik berichten, DM’s, e-mails, comments van personen, merken en zelfs cryptomunten die willen samenwerken. Ik zou best meer inkomsten kunnen krijgen als ik veel meer zou aannemen, maar dat is op het korte termijn waardevol. Wil je iets groots opzetten, met een sterk imago waar corporate merken zich aan zouden kunnen binden moet je het “lokale influencer verkoopje” loslaten.