First lady doet donaties aan burgers en organisaties

Op het Instituut van de first lady van Suriname, hebben enkele burgers, organisaties en studenten uit handen van first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry donaties ontvangen.

Deze burgers, organisaties en studenten hebben bij de presidentsvrouw het verzoek gedaan voor de ondersteuning. Na goedkeuring van deze aanvragen, mochten zij op donderdag 5 augustus 2021 het gevraagde in ontvangst nemen.

De first lady probeert met deze donaties zoveel mogelijk hulpbehoeftigen tegemoet te komen. Zij hoopt hiermee de nood van de burgers enigszins te verlichten.

De Lions Club Paramaribo South en de JCI Nilom mochten tablets in ontvangst nemen, die zij verder zullen verstrekken aan behoeftige leerlingen van verschillende scholen in Suriname. Deze leerlingen zijn reeds in kaart gebracht via de verschillende scholen.

Ook twee studenten van de middelbare school hebben een tablet in ontvangst genomen van de presidentsvrouw voor het volgen van online lessen. De overige donaties bestonden uit waardebonnen en rolstoelen aan behoeftige burgers.