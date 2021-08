3-jarig jongetje doodgereden door politieman

De 3-jarige Marcello Potari is afgelopen weekend in Moengo aangereden door een personenauto en heeft daarbij het leven gelaten. De autobestuurder is een politieambtenaar, meldt het Korps Politie Suriname vandaag. Zijn rijbewijs is ingevorderd.

Uit het voorlopig onderzoek is naar voren gekomen, dat de autobestuurder over de Sabrawistraat reed toen Marcello plotseling de straat oprende en aangereden werd. Marcello was nagenoeg op slag dood.

Hangende het onderzoek is het rijbewijs van de automobilist door de politie ingevorderd en is zijn voertuig voor herkeuring in beslag genomen. Na verhoor is de autobestuurder, na overleg met het Openbaar Ministerie, door de politie heengezonden.

Het ontzielde lichaam van Marcello, Potari is in opdracht van het Openbaar Ministerie , door de politie, voor obductie in beslag genomen. Het onderzoek van deze aanrijding is overgedragen aan de Verkeersunit van regio Oost.