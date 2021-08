‘Peneux krijgt koekje van eigen deeg’

Heel wat docenten van het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) reageren opgelucht met de ontheffing van Robert Peneux als directeur van het Instituut. De minister heeft hem medegedeeld dat hij per 1 september ontheven wordt. De leraren zijn verheugd, omdat de minister eindelijk daadkracht heeft getoond en bereid is het mes te zetten in de kwestie IOL.

“Peneux is bezig hemel en aarde te bewegen om zijn positie te behouden met name bij politieke toppers. Gesuggereerd wordt dat hijzelf het brein is achter de brief waarin wordt aangegeven dat leraren in rep en roer zijn.

Leraren hebben vaker geklaagd bij het Ministerie van Onderwijs over zijn dictatoriaal beleid. Peneux staat bekend om zijn dictatoriaal en rancuneus beleid korte metten harde taal. Een heleboel leraren en studenten zijn slachtoffer geweest van zijn rancuneus beleid. Er zijn een aantal cases gedeporteerd op het ministerie, echter kregen de indieners geen gehoor en gingen gebukt onder het onderdrukkingbeleid van Peneux. Zijn ontheffing komt daarom als goed nieuws aan. Peneux heeft indertijd gepresteerd om directeur te zijn van drie VOS-scholen. Erger nog zijn twee directeuren van het IOL onrechtmatig ontheven onder zijn bewind.

Vorig schooljaar heeft Peneux op het IOL een aantal gekwalificeerde docenten door zijn machtspositie ontheven. Zijn machtspositie gebruikte hij ook om zichzelf in vele andere functies te plaatsen op verschillende ministeries. Dat hij wordt ontheven is een koek van eigen deeg. Hetzelfde is indertijd ook gebeurd met de twee ex-directeuren van het IOL waar Peneux een dikke vinger in de pap had.

Er zijn genoeg capabele letraren om het IOL te kunnen draaien.

Peneux beloofde IOL-docenten een aparte nieuwe loonreeks, om zodoende ondersteuning te krijgen. Hij was gewoon bezig te misleiden. Over lonen wordt er door de regering onderhandeld met de vakbonden. Het is onkan dat IOL een aparte loonreeks krijgt, omdat het moet passen in de herwaardering van de onderwijsgevenden.

De Onderwijsminister heeft nog steeds de bevoegdheid om functionarissen te benoemen, ontslaan en te ontheffen. Dat Peneux steun zoekt door het bijeenroepen van een docentenvergadering is doorzichtig. De minister heeft juist gehandeld in de gezondmaking van het Instituut. Er komt langzamerhand een einde aan het tirannie bewind van Peneux”.