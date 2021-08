Weer grote hoeveelheid in beslag genomen drugs vernietigd

De justitiële autoriteiten in Suriname hebben vandaag in opdracht van de Surinaamse Procureur Generaal, weer een grote hoeveelheid in beslag genomen drugs te Kraka vernietigd. Daarbij is ook de ruim 83 kilo cocaïne, die in de vergrendelingsstaven van zeecontainers verstopt was, vernietigd.

Naast cocaïne in vaste vorm werd ook vloeibare cocaïne en marihuana vernietigd. Een deel van de drugs werd aangetroffen bij postbedrijven, waarbij lieden proberen drugs te smokkelen via de post.

Het gaat om de derde drugsverbranding dit jaar. De pg heeft opdracht gegeven om de in beslag genomen drugs zo snel mogelijk te vernietigen.