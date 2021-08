Staat betaald deel van rente aan Centrale Bank van Suriname

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning en governor Maurice Roemer van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) hebben de afgelopen week weer een van de financiële problemen tussen de Staat en de CBvS opgelost. Een deel van de rente aan de CBvS is betaald. De Staat heeft daar namelijk grote schulden en aan de verplichte betalingen van de rente is nu voldaan. Dat kon door geld dat is vrijgekomen door betere structurering van de staatsschuld.

Bij een overeenkomst van 1 november 2019 gaf de Staat de royalties van Grassalco in zekerheid aan de CBvS. Door consolidatie en betere structurering van de staatsschuld, kwam USD 20 miljoen oftewel SRD 411 miljoen beschikbaar voor de Staat. Deze vrijgekomen middelen werden besteed aan verplichte betalingen van rente aan de CBvS. Op grond van afgesproken monetair beleid moet ten minste de rente op al die schulden betaald worden, en in elk geval minimaal SRD 300 miljoen.

Door beter bestuur komt er geld vrij en dat geld is nodig voor het herstel van de economie. Op langere termijn is dat in ieders voordeel, op korte termijn merkt de bevolking helaas niet veel van dat geld. Maar de monetaire autoriteiten zijn vastberaden om door te gaan totdat alle problemen zijn opgelost.

Die inspanningen en resultaten worden ook buiten de grenzen gezien en erkend. Het Internationaal Monetair Fonds stuurde de afgelopen week al een officieel bericht uit over de belangrijke vooruitgang in de wederopbouw die Suriname op eigen kracht tot stand wist te brengen.