Nederlander ontvoerde echtgenote in Suriname naar notariskantoor

De Nederlander Alexander V. (43), die samen met twee anderen verdacht wordt van ontvoering van zijn echtgenote (23) dinsdagochtend aan de Magentakanaalweg, verklaart dat hij slechts zijn kind van tweeënhalf jaar wilde meenemen naar Nederland.

Hij ging samen met Aslam B. (47) en Alimoen B. (45), respectievelijk vader en tante van de jongedame, bij haar om te verzoeken naar de notaris te komen om een document te ondertekenen zodat hij zijn kind kon meenemen.

Omdat de jongedame niet wilde meekomen, ontvoerden zij haar naar het kantoor van de notaris. Daar heeft het slachtoffer wel ondertekend. Zij vertrokken vandaar richting Nickerie.

Het slachtoffer heeft een kind van tweeënhalf jaar met de Nederlander. Zij heeft geen relatie meer met hem, maar met haar neef Faries B. (27). De jongedame en de Nederlander zijn nog niet gescheiden.

Faries B. is aangehouden en in verzekering gesteld voor vernieling van de auto waarin de verdachten zaten, met een kapmes. Alexander V., Alimoen B. en Aslam B. zijn in verzekering gesteld voor wederrechtelijke vrijheidsberoving.

Het viertal heeft de jongedame dinsdagochtend vanuit de Magentakanaalweg ontvoerd en zijn in de middag bij de controlepost van de politie te Burnside aangehouden. De verdachten werden samen met het slachtoffer in een auto aangetroffen.