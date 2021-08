Politieman bedreigt groep jongens en familie met dienstwapen

Een politieman in Suriname zou woensdagavond enkele jongens en hun familie in het district Wanica hebben bedreigd met zijn dienstwapen. Hij zou ook een van de jongens in het gezicht hebben geslagen. Vermoedelijk verkeerde de wetsdienaar onder invloed van alcohol.

De agent stopte samen met een collega voor een winkel. Zij waren in burgerkleding. Daar waren enkele jongens die volgens hem luidruchtig bezig waren en ook krachttermen gebruikten. De agent sprak hen aan waarna de jongemannen terug reageerden. Hij hield hen voor een politieman te zijn en haalde zijn vuistvuurwapen tevoorschijn. Hij zou het wapen hebben gedrukt tegen het gezicht van een van de jongemannen en sloeg hem ook in zijn gezicht.

De familie van de jongeman heeft het voorval gezien en belde de politie. De politieman belde ook naar zijn collega’s om het een en ander door te geven. Toen de wetsdienaren ter plekke kwamen, sprak de agent met stemverheffing. Hij zou bedreigingen hebben geuit naar de groep jongemannen en hun familie.

Beide partijen werden overgebracht naar het politiebureau. Het dienstwapen van de politieman is hangende het onderzoek in bewaring genomen. Tegen de agent is aangifte van mishandeling en bedreiging gedaan. Het onderzoek duurt voort.