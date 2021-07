Lichaam in Suriname rivier gesignaleerd

In de Suriname rivier is vanmorgen een lichaam gesignaleerd ter hoogte van Staatsolie. Het zou naar alle waarschijnlijkheid gaan om het lichaam van een man. De Surinaamse Maritieme Politie gaat nu op onderzoek uit.

Maandagochtend werden slippers en een auto met draaiende motor onbeheerd aangetroffen op de Bosjebrug. Het vermoeden bestaat dat de slippers toebehoren aan een 24-jarige jongeman, die al enkele dagen spoorloos is.

Hij is waarschijnlijk van de brug gesprongen. Of het zojuist aangetroffen lichaam ook daadwerkelijk van hem is, is nog niet bekend.