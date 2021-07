Onbeheerde auto en paar slippers aangetroffen op Wijdenboschbrug

Een auto is vanochtend met draaiende motor onbeheerd aangetroffen op de Wijdenboschbrug in Suriname. Ook is een paar slippers gevonden. Het vermoeden bestaat dat de slippers toebehoren aan een 24-jarige jongeman die waarschijnlijk van de brug gesprongen is.

De jongeman zou zondag rond 17.00 uur van huis zijn vertrokken in de auto van zijn ouders. Hij keerde echter niet meer terug.

Aan de hand van aangetroffen documenten in de auto is de politie bij de ouders van de jongeman beland. Het verzekeringsbewijs staat op naam van zijn moeder. Het blijkt om haar wagen te gaan.

De jongeman was gekleed in een blauwe korte broek en zwarte slippers.