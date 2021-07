TotalEnergies en Apache kondigen nieuwe olie ontdekking in Suriname aan

Opnieuw is er in Suriname een olievondst gedaan. TotalEnergies en Apache Corporation hebben vanmorgen bekend gemaakt dat er olie is aangetroffen in de Sapakara South-1 put op Blok 58 voor de kust van Suriname. Deze aankondiging volgt op eerdere ontdekkingen in Maka Central, Sapakara West, Kwaskwasi en Keskesi.

Gelegen op 4 kilometer ten zuidoosten van de ontdekking van Sapakara West-1, werd Sapakara South-1 geboord in een waterdiepte van ongeveer 850 meter. Bij Sapakara South trof men 30 meter netto olie aan van goede kwaliteit.

“We zijn blij met deze nieuwe succesvolle bron in Sapakara South-1, die erg lijkt op de bron die eerder dit jaar in Keskesi werd aangekondigd. Deze herhaalde positieve resultaten bevestigen onze strategie die gericht is op grote hoeveelheden middelen tegen lage ontwikkelingskosten”, verklaarde Kevin McLachlan, Senior Vice President Exploration bij TotalEnergies.

“Als exploitant van het productieve blok 58 moedigt dit ons aan om onze inspanningen voort te zetten, samen met onze partner, om de middelenbasis uit te breiden, terwijl we de beoordelingsoperaties uitvoeren die zijn ontworpen om een ​​commerciële olie-ontwikkeling aan te tonen.”

De booroperaties worden voortgezet met het boorschip Maersk Valiant (foto). TotalEnergies is de exploitant, met een werkbelang van 50% en Apache met een werkbelang van 50%. Na voltooiing van de Sapakara South -1 put, zal de boorinstallatie verhuizen om de Bonboni – 1 put in blok 58 te boren aldus de bedrijven.