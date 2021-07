Man op heterdaad betrapt na stelen op drie adressen in dezelfde straat

In Suriname is een 27-jarige man woensdagochtend rond 04.00 uur op heterdaad betrapt toen hij diefstallen op drie adressen in dezelfde straat te Ephraimzegen in Paramaribo had gepleegd. Hij had de gestolen goederen al op straat klaargelegd.

De verdachte heeft eerst een kruiwagen van een van de bewoners gestolen. Vervolgens deed hij de overige adressen aan om verschillende spullen te stelen. Hij nam onder meer kleding van de waslijn, schoenen en fietsen weg.

Een van de bewoners schrok wakker toen hij een geblaf van honden hoorde. Hij nam een kijkje en zag dat een man bezig was goederen te stelen. Hij alarmeerde de overige bewoners waarbij de man werd aangehouden. De politie werd ingeschakeld die de man heeft overgebracht naar het bureau.

De bewoners herkenden hun gestolen spullen die in de weggenomen kruiwagen bij de man waren. De verdachte werd voorgeleid maar is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie heengezonden. Hij gaf toe de diefstallen te hebben gepleegd.