Just Another Network haalt jongerenplatform Complex naar Nederland

Just Another Media Company heeft de exclusieve licentie voor Complex Networks verkregen voor de Benelux en voegt Complex toe aan Just Another Network. Op ComplexNL.com en de verschillende social kanalen zal vanaf vandaag Nederlands nieuws- en entertainment content worden gepubliceerd over alles wat de jongerencultuur aangaat. De komende twee maanden worden gebruikt om het Nederlandse team verder uit te bouwen en de eerste video series te produceren. Maandag 27 september zal ComplexNL officieel worden gelanceerd in de A’dam Toren in Amsterdam.

Complex Networks is een media entertainment netwerk dat sinds de lancering in 2002 een dominante rol speelt binnen de Amerikaanse popcultuur. Het netwerk produceert en distribueert premium content in de belangrijke jongerenthema’s muziek, films, sport, gaming en fashion. Hiermee bereikt Complex een divers en invloedrijk publiek van tussen de 18-34 jaar; de generaties Y en Z. Vanwege haar unieke positie in het Nederlandse medialandschap, zal Complex een prominent onderdeel worden van de agency propositie van Just Another Network.

Michel Palmen, Agency Director van Just Another Network: “Complex is een kroonjuweel binnen ons netwerk. We maken dankbaar gebruik van alle kennis uit de US en combineren dat met de skills van lokale content specialisten. Vanuit het hart van jongerencultuur biedt Complex voor merken vele innovatieve branded entertainment mogelijkheden.”

Verwacht in Nederland een content-combinatie van journalistieke bijdragen, exclusieve reportages en high end shoots, zoals deze van hiphop artiest Cho, die de AFAS Live onlangs in een uur uitverkocht. De kern van het Complex (redactie)team bestaat uit een mix van jonge mediamakers, schrijvers en opiniemakers, recht uit het hart van de doelgroep:

Soraya Hadjar (26) die oa. voor Cosmopolitan, Axed en Linda Meiden schreef, zal als Editor-at-Large leiding geven aan de Complex redactie. ’Vanwege de diversiteit aan content en het samenbrengen van verschillende culturen, weet Complex jongeren van alle achtergronden te bereiken. Dat is ook de visie die ik heb voor Complex NL.’’

Armin Shah (25) zal naast zijn succesvolle YouTube kanaal Convo, als Creative Director Video invulling geven aan de video strategie van Complex NL. ‘’Als liefhebber van de hiphop cultuur en mediamaker, is Complex altijd de blueprint geweest voor alles wat wij hier maken. We hebben er veel inspiratie uitgehaald, dus het is een waanzinnig mooie stap om Complex in Nederland voort te kunnen zetten en hiermee onze eigen cultuur voorop te zetten.”

Tot slot is Chaira Koops (26), bekend van 538 en StukTV, als executive producer verantwoordelijk voor alle video output van Complex.’Er is geen ander platform dat zich zodanig richt op de jeugd en de hiphop/pop cultuur, als Complex. Met een jong en divers team, maken we content waar deze generatie al jaren naar vraagt.’’

Just Another Network

Complex NL wordt via Just Another Media Company onderdeel van Just Another Network, dat o.a. titels als ParraTV, Convo, RUMAG, Axed en meer samenbrengt. Het netwerk richt zich op het bereiken en empoweren van de generaties Y en Z; een groep van 5,5 miljoen Nederlanders. Het nieuwe medianetwerk brengt talent, content, bereik, data en sales samen onder één dak. Daarnaast wordt nadrukkelijk ingezet op journalistiek, entertainment en talentontwikkeling.

About Complex

Complex Networks champions the people, brands, and new trends you need to know now, will obsess over next, and we build consumer universes around them. From pop culture and style (Complex), food entertainment (First We Feast), music discovery (Pigeons & Planes), sneaker news (Sole Collector) to our festival of cultural convergence (ComplexCon) — we’re what a modern entertainment company looks like and what others have followed since 2002. Complex Networks creates and distributes premium programming for Gen Z and Millennial audiences and operates branded content and advertising, licensing, events, e-commerce, and agency consulting businesses. Our content spans from music to movies, sports to video games, fashion to food, and reaches a highly influential, diverse, 18-34 year old audience.