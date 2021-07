Auto wijkt uit voor fietser en belandt op z’n zij op terrein

Deze auto is vanmiddag van de weg geraakt en op z’n zij terecht gekomen op een terrein, nadat de bestuurder moest uitwijken voor een fietser. Het verkeersongeval vond rond 12.20u plaats aan de Hannaslustweg in Suriname.

De bestuurder reed over bovengenoemde weg, komende vanuit de Indira Gandhiweg en gaande richting Magentakanaalweg. Volgens de verklaring van de bestuurder moest hij plotseling uitwijken voor een fietser die uit de inrit van een winkel kwam, zonder rekening te houden met het verkeer.

Om een aanrijding te voorkomen is de automobilist naar rechts uitgeweken waarbij hij de controle over het stuur verloor. De auto raakte van de weg en kwam op z’n zij terecht op een terrein langs de weg (foto).

De Surinaamse politie was snel ter plaatse en schakelde een sleepwagen in om het voertuig van het terrein weg te halen en eventueel weg te slepen Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De bestuurder zat alleen in het voertuig.