President start proces bekrachtiging wet toetreding UNCAC

De Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi heeft zijn werkarmen geïnstrueerd om de bekrachtiging van de wet houdende goedkeuring van de toetreding van de Republiek Suriname tot de United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) te formaliseren. Bij het besluit van het staatshoofd is meegenomen een schrijven van De Nationale Assemblee gedateerd 23 juli 2021.

Daarin laat het parlement weten dat de goedkeuring zijdens het instituut inzake de wet houdende goedkeuring van de toetreding van de Republiek Suriname tot de United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)”, stilzwijgend is verleend. Het staatshoofd heeft op basis hiervan besloten over te gaan tot de bekrachtiging van dit wetsproduct.

In het verlengde daarvan zal een afschrift van het desbetreffende Presidentieel Besluit, dat handelt over deze wet, geplaatst worden in het Staatsblad van de Republiek Suriname. Verder is besloten dat de minister van Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking, belast is met de uitvoering van dit Presidentieel Besluit.

Ook zal een afschrift verzonden worden naar DNA en overheidsfunctionarissen.