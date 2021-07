Inheemse dorpen zien de link tussen Overheidsplan processen en LifePlan

Dorpsdignitarissen van Tepu, Palumeu en Apetina hebben samen met de Rangers van het Amazon Conservation Team Suriname en bestuursambtenaren (BOs) en ressortraadleden- in hun dorpen een 3-daagse workshop gehouden over het opstellen van hun eigen ‘Life Plan’ voor de toekomst. Met de organisatie van deze workshop, ondersteunt het ACT-Su de Inheemse bevolking om zelf richting te geven aan hun eigen toekomst, door hun noden en wensen gestructureerd om te zetten in concrete beleidsvoorstellen voor de overheid.

Onze Inheemse en Tribale gemeenschappen hebben een visie en strategische planning voor hun dorpen (LifePlan), echter is deze niet consequent terug te herkennen in de ressort- en districtsplannen. De formats, de betrokkenheid en de procedures resulteren vaak in de meest urgente behoeften van het moment voor de Overheid. Zelden is er ruimte voor de doelen op lange termijn.

De 3-daagse workshop dat van dinsdag 20 t/m donderdag 22 juli te Carolinakreek werd gehouden, had als doel de 17 deelnemers van de Inheemse gemeenschappen te trainen in het opstellen van hun Life Plan en dát af te stemmen op het resortplan. Het resortplan heeft een bestaande structuur en vooraf opgestelde data voor het proces van ontwikkeling. Zij werden versterkt om deze processen te begrijpen en daarin hun stem te laten horen, om ervoor te zorgen dat hun visie en doelen voor de eigen ontwikkeling, in het resortplan worden opgenomen. “Wanneer ik terug ben in mijn dorp, ga ik mijn RR lid bellen en hem zeggen dat hij met ons dit resortplan moet opstellen’’, aldus een leider van Apetina.

Tijdens het seminar zijn uiteraard veel belangrijke aspecten voor behoud en bescherming van hun leefgebieden aan de orde gekomen en welke rol zij zelf daarin kunnen blijven vervullen. Vooruitkijkend naar de wetten die hun (gronden)rechten moeten regelen en beschermen, was dit seminar een belangrijke voorbereiding voor Tepu, Palumeu en Apetina om alvast een eigen basis neer te leggen voor hun zelfbehoud en pro-actief hun eigen succes te bepalen.

Van 28 juni- 2 juli zijn de gemeenschappen van Sipaliwini, Kwamalasamutu, Alalapadu, Curuni en Amotopo reeds getraind.