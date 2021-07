Ook Franse tolk aangehouden in zaak verkoop vaccinatiekaarten

De politie heeft ook een vrouwelijke Franse tolk aangehouden en in verzekering gesteld in de zaak waarbij er vaccinatiekaarten in Suriname werden verkocht voor 40 euro. Zij ronselde Haïtianen voor de valse vaccinatiekaarten. De vrouw is de vierde persoon die is ingesloten in deze zaak. In het weekend heeft de politie een verpleegkundige en twee andere mannen aangehouden en in verzekering gesteld.

Hieronder een persbericht van de politie omtrent de aanhouding van de drie mannen.

Na verkregen informatie dat enkele personen handel bedreven met Covid-19 vaccinatiebewijzen, heeft de afdeling Fraude in samenwerking met het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) en de verschillende inlichtingendiensten na gedegen voorbereiding drie verdachten op zaterdag 24 juli aangehouden. Dit drietal, de 26-jarige Witish B., Wiradj B. (24) en Jean Pierre D. (28) worden ervan verdacht tegen betaling Covid-19 vaccinatiebewijzen te hebben verstrekt aan niet gevaccineerden. De twee jongemannen ontvingen hiervoor geldbedragen van 40 tot 50 euro per persoon.

De mensen werden door Witish en Wiradj nabij het prikpunt te Sanabuaya geronseld. De twee ronselaars hielden de mensen die niet gevaccineerd wensen te worden voor dat zij tegen betaling van een bedrag in euro aan een vaccinatiebewijs konden komen.

Na betaling van het gevraagd bedrag werden deze mensen naar de drive-thru prikpunt te Sana Budaya begeleid. Aldaar doorliepen zij het intakegesprek normaal. Wanneer deze personen aan de beurt waren om geprikt te worden, werden ze opgevangen door de verpleegkundige Dhiran. Daarbij deed hij alsof hij de mensen het vaccin toediende, maar spoot de medicijn in de lucht of op de grond. Na de observatie te hebben ondergaan, verlieten deze cliënten de plek met het Covid-19 vaccinatiebewijs.

Het gemengde politieteam hield deze verdachten die al weken bezig waren met hun praktijken op die bewuste dag in de gaten en hield Witesh in de omgeving van Sana Budaya aan. Hij had net de onderhandeling met twee cliënten gesloten. Het geïnd bedrag van euro 150 werd op hem aangetroffen en in beslag genomen. Hierna werd de prikpunt te Sana Budaya aangedaan en werd de verpleegkundige Jean Pierre in de kraag gevat.

De tweede ronselaar Wiradj werd op zijn woonadres opgespoord en aangehouden. Na afstemming met het Openbaar Ministerie zijn alle drie verdachten door de politie van Fraude in verzekering gesteld.