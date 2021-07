Twee gewonden bij aanrijding Martin Luther Kingweg

Bij een aanrijding tussen twee voertuigen aan de Martin Luther Kingweg zondagavond zijn twee personen gewond geraakt. Beide slachtoffers zijn per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp in Suriname.

Beide voertuigen reden in tegenovergestelde richting over de weg. Ter hoogte van de Livorno Beekhuizenweg kwamen zij door nog onbekende redenen met elkaar in botsing.

De politie kreeg de melding van de aanrijding en ging ter plaatse voor onderzoek. De brandweer werd ook ingeschakeld om assistentie te verlenen.

De politie van Livorno heeft de zaak in onderzoek. Hieronder een foto van de schade aan het ander voertuig.