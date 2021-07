Auto belandt in trens na aanrijding Indira Gandhiweg

Zaterdagavond is wederom een auto tijdens de lockdown in de trens langs de Indira Gandhiweg beland na een aanrijding. Rond 22.00 uur vond er een botsing tussen twee personenauto’s plaats ter hoogte van de Emielweg.

De veroorzaker is met zijn auto (Toyota Corsa) in de trens beland. Hij raakte gewond en is per ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp in Suriname.

De veroorzaker reed over de Emielweg richting de Indira Gandhiweg. De benadeelde (Toyota Caldina, zie foto onderaan) reed over de Indira Gandhiweg, komende uit de richting van Lelydorp en gaande richting Latour.

Op de hoek sloeg de veroorzaker haastig af op de Indira Gandhiweg en werd daarbij aangereden door de aankomende Caldina. De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek.

De schade aan het voertuig van de benadeelde.