Militair gewond nadat dienstwapen per ongeluk afgaat

Een militair in Suriname is zaterdag in zijn woning gewond geraakt nadat zijn dienstwapen is afgegaan. Het zou ongelukkigerwijs zijn gebeurd op het moment dat hij het wapen pakte.

Hij liep een verwonding aan de elleboog op en ging naar de Spoedeisende Hulp (SEH). Vernomen wordt dat er sprake is van een in en uitschot.

De militair was in zijn kamer en zette het dienstwapen onder zijn matras. Hij nam nadien het wapen, waarbij het ongelukkigerwijs is afgegaan. Vanwege de opgelopen verwonding ging hij naar de SEH.

De politie kreeg de melding en schakelde de militaire politie in.