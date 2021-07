Huize Ashiana in greep van ongedierte; 1 voor 12 springt in

Het opvanghuis voor senioren, Huize Ashiana zit in de greep van ongedierte. Het tehuis heeft aangeklopt bij Stichting 1 voor 12 voor hulp. Vrijdag heeft de voorzitter van de stichting, Louis Vismale een bezoek gebracht aan het tehuis, waar hij ontvangen werd door directeur Brenda van Daal. Aanwezig was ook de directeur van het schoonmaakbedrijf TPS, Sewnath Tahadien.

Vismale overhandigde ter plekke SRD 10.000 aan de directeur van Ashiana, die het vervolgens als voorschot betaalde aan het schoonmaakbedrijf. Het komt in totaal neer op SRD 40.000 om Ashiana ongedierte vrij te krijgen. Vismale geeft aan dat er nog SRD 30.000 nodig is om de aannemer te betalen. Hij smeekt de samenleving om in te komen.

De 1 voor 12 voorzitter zegt dat er niet gevraagd moet worden, waar de overheid is, maar vraagt om hulp voor de seniorenburgers. Hij merkt op dat de overheid het momenteel zelf moeilijk heeft. “Het had ook even goed mijn ouders kunnen zijn die hier in het tehuis wonen”, aldus Vismale. Voor van Daal was de overhandiging van de SRD 10.000 een emotioneel moment. Zij zegt dat zij bij haar aantreden als directeur grote problemen heeft aangetroffen, waaronder die van ongedierte. Echter kan de overheid volgens haar niet voor alles inkomen en met de subsidie worden de seniorenburgers verzorgd.

De situatie is zo ernstig dat bewoners van het tehuis verplaatst zijn naar andere ruimte, omdat het plafond van sommige afdelingen is losgeraakt. “Voor ik als directeur aantrad vroegen mensen om mij heen als ik kan bedelen”, aldus van Daal. Zij legt uit dat zij als directeur een beleid voert, waarbij er open en bloot wordt gepraat over de problemen van het tehuis, in het belang van de seniorenburgers. “Terwijl ik met mijn staf besprak bij wie aan te kloppen voor hulp, kwam de naam van meneer Vismale. Ashiana is door God gegeven, en om te zien dat hij altijd de juiste mensen op onze pad stuurt”.

Tahadien heeft gisteren een inspectie gedaan van het ongedierte probleem. Hij geeft aan dat het voornamelijk gaat om termieten (houtluizen) en andere ongedierte. Het schoonmaakbedrijf heeft 14 dagen uitgetrokken om het ongedierte te bestrijden. Oorspronkelijk kwam het op een bedrag van SRD 40.000, maar door tussenkomst van Vismale, heeft de ondernemer als ondersteuning SRD 10.000 korting gegeven.

Het bedrijf start maandag met de werkzaamheden, en garandeert dat Huize Ashiana totdat hij zijn ogen niet sluit, vrij zal zijn van ongedierte. Stichting 1 voor 12 heeft ook een grote hoeveelheid aan nutridrink en pampers overhandigt aan het tehuis.