Minister Ramdin haalt banden met USAID weer aan

Op donderdag 22 juli is minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en International Samenwerking (BIBIS) te gast geweest bij Mark Feierstein, hoofdadviseur van het Amerikaanse Agentschap voor Internationale Ontwikkeling (USAID).

In deze ontmoeting benadrukte Feierstein de inzet van USAID om de regering van Suriname te ondersteunen bij een breed scala aan wederzijdse belangen, waaronder klimaatverandering, energiebestendigheid, milieubehoud, burgerveiligheid en COVID-respons.

Hij sprak zijn waardering uit voor een sterk partnerschap met de bevolking van Suriname om zodoende kansen te bieden en sterkere, veiligere en meer welvarende gemeenschappen te bevorderen.

Ramdin sprak zijn waardering uit voor het partnerschap maar merkte op dat USAID voor lange tijd afwezig is geweest in Suriname.

Het ligt in de bedoeling om zo spoedig mogelijk met het regionale kantoor in Barbados op basis van de Surinaamse prioriteiten en behoeften een project portfolio te ontwikkelen. “Ik zie enorme mogelijkheden om via dit traject regionale ontwikkeling en lokale capaciteit op te bouwen”, aldus de minister.