Busje vermoedelijk in brand gestoken

Dit busje is vanmorgen aan de Sahadewstraat, zijstraat van de Dagoebladstraat, vermoedelijk in brand is gestoken. De politie is nog bezig met het onderzoek om de brandstichter te achterhalen.

De brandweer in Suriname kreeg de melding 04.00 uur. Zij rukte binnen twee minuten uit en kwam 04.07 uur ter plaatse aan. Bij aankomst was de brand reeds geblust door de vader en broer van de eigenaar. Zij gebruikten emmers water om het vuur te blussen.

De wagen stond geparkeerd in de inrit. De broer ontdekte de brand en ging met de hulp van zijn vader meteen over om de brand te blussen. Niemand raakte gewond.

De brand is beperkt gebleven tot de machinekamer. Er was schade aan de bedradingen, koplampen en voorruit.