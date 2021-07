Vanavond Suriname tegen Costa Rica in Orlando

Vanavond om 20.30u (lokale tijd) speelt Suriname in Orlando haar tweede wedstrijd in Groep C van de Concacaf Gold Cup. De tegenstander is Costa Rica en de wedstrijd wordt gespeeld in het Orlando City Stadium in de Verenigde Staten.

Suriname verloor haar eerste wedstrijd in dit toernooi tegen Jamaica met 2-0. Costa Rica begon met een 3-1 zege op Guadeloupe aan het toernooi. De nummers één en twee van elk van de vier groepen plaatsen zich voor de kwartfinales.

Makkelijk zal het vandaag niet worden: het Costa Ricaans voetbalelftal is sterk en behaalde in juni 2015 met de 14e plaats de hoogste positie op de FIFA-wereldranglijst

Ook deze wedstrijd zal weer live te volgen zijn in Suriname om 21.30u. Voor de kijkers in Nederland wordt het een latertje; de wedstrijd is om 02.30u te zien en wordt uitgezonden via Ziggo Sport (kanaal 14).