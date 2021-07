Totaal aantal coronadoden in Suriname passeert de 600

In Suriname is het totaal aantal coronadoden, sinds de start van de pandemie in maart 2020, de 600 gepasseerd. Donderdag 15 juli 2021 werden er 5 coronadoden genoteerd waardoor het totaal aantal steeg naar 602.

Dat blijkt uit de laatste update van de cijfers (onder) op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de update blijkt verder dat er 145 nieuwe besmettingen aan het licht zijn gekomen na 446 keer testen.

Op 3 april 2020 overleed de eerste patiënt in Suriname aan de gevolgen van het COVID-19 virus. Het ging om de echtgenoot van de vrouw, bij wie op 13 maart 2020 voor het eerst een besmetting met het coronavirus op Surinaamse bodem werd vastgesteld.

Sindsdien zijn er volgens de cijfers 23.861 besmette personen in het land geregistreerd, waarvan er dus 602 zijn overleden. In buurland Guyana zijn van de 21.274 gevallen in totaal 506 personen overleden en in Frans-Guyana van de 28.714 gevallen 163 meldt world o meter.

De situatie treft, anders dan vorig jaar, momenteel veel jonge mensen. “Mensen van onder de 30 worden ernstig ziek en sterven vaak nog voor ze het ziekenhuis hebben bereikt” zei een Nederlandse infectioloog vorige maand.

De cijfers van donderdag 15 juli 2021: