Overhandiging boek ‘Dean en de magische bal’

Stichting The Community Hub in Suriname heeft onlangs hun eerste boek uitgebracht getiteld: ‘Dean en de magische bal’. De launch vond plaats in Amerika, Orlando waarbij het boek namens de stichting aan Natio coach Dean Gorré werd overhandigd.

Uit zijn reactie in de The Natio Dream Journal Flits 2 (hieronder), is op te maken dat hij zeer ontroerd was met dit gebaar. “Ik ben sprakeloos”, zei de bondscoach. Dean en de magische bal is geïnspireerd door De Surinaamse Voetbalbond, het nationaal elftal en hun bondscoach Dean Gorré.

Het boek is te bestellen via The Community Hub en Boekhandel Kasco. Door dit boek te kopen ben je niet alleen liefde voor Natio maar ondersteun je ook het gemeenschapswerk van The Community Hub.