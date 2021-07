Frankrijk wil betere bescherming klimaat in Guyana-schild

“Laat het Guyana-schild het voorbeeld zijn van een intelligent bosbeleid en klimaatevenwicht, maar ook een aanwinst voor de ontwikkeling van mensen die er op een duurzame manier leven.” Woorden van de Franse ambassadeur Antoine Joly tijdens een receptie op de residentie van de Franse ambassade in Suriname.

Op dinsdag 13 juli 2021 werd een speciale receptie gehouden in verband met de Franse Nationale Feestdag op 14 juli. President Chandrikapersad Santokhi en First lady Mellisa Santokhi-Seenacherry waren aanwezig tijdens deze speciale gelegenheid. Ook vice-president Ronnie Brunswijk en echtgenote, DNA voorzitter, Marinus Bee, DNA-leden, enkele ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders gaven acte de présence.

Op 14 juli herdenken de fransen het feit dat 232 jaar geleden het Franse volk, de Bastille, een gevangenis in Parijs, bestormden. Sindsdien heeft de Franse republiek vele politieke en sociaaleconomische uitdagingen doorgemaakt, wat er uiteindelijk toe leidde dat Frankrijk een gerespecteerde en invloedrijke speler werd in de internationale arena. Joly stond bij de herdenking stil bij de rol die Frankrijk wil vervullen in de regio met name het Guyana-schild. “We worden als buren geconfronteerd met dezelfde uitdagingen. We delen gezamenlijk het Guyana-schild en net als jullie willen wij het beschermen en wij waarderen het”, zei de ambassadeur.

Volgens hem heeft Frankrijk nu drie grote prioriteitsgebieden, n.l. het opzetten van een regionaal veiligheidsnetwerk met alle strategische partners in de regio om onder andere de veiligheid van de grenzen te verhogen, illegale visserij tegen te gaan en het migratievraagstuk op te lossen. Verder krijgt klimaatverandering een belangrijke plaats in het buitenlands beleid van de Fransen. Joly zegt dat Franrijk gaat voor behoud van het bos van voornamelijk het Guyana-schild. Als derde streeft Frankrijk naar economische groei in de regio vooral met name voor de strategische partners.

President Santokhi feliciteerde in zijn toespraak de Franse president Emmanuel Macron en alle mensen van Frankrijk met deze bijzondere en belangrijke dag. De president haalde de historische banden tussen de Republiek Suriname en de Franse Republiek aan. Hij noemde de intensieve samenwerking op het gebied van veiligheid en misdaadbestrijding die Suriname en Frankrijk hebben, ook samenwerking op het gebied van handel, infrastructuur, milieu, toerisme, cultuur, gezondheid, onderwijs, veiligheid, defensie en sport. De voortdurende dialoog op alle niveaus heeft geleid tot verschillende samenwerkingsprogramma’s.

De president stond net als ambassadeur Joly ook stil bij het klimaatvraagstuk. Klimaatverandering blijft een bedreiging voor laaggelegen kuststaten, met name kleine eilandstaten in ontwikkeling. “Een specifieke uitdaging is de toegang tot adequate klimaatfinanciering. Terwijl we ons allemaal voorbereiden op de VN-conferentie over klimaatverandering van de partijen (COP26), later dit jaar in Glasgow, verwachten we dat de deelnemers het eens kunnen worden over ambitieuze toezeggingen”, zei de president. Suriname kijkt ernaar uit om, ook met de Franse delegatie, mogelijke synergieën in de standpunten vast te stellen voor de komende wereldwijde klimaatdiscussies”, stelt de president.