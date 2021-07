Bij verkeersongeval gewond geraakte politieman overleden in ziekenhuis

Politieman Manohar S. is vandaag in het ziekenhuis komen te overlijden. Hij was vorige maand met een politieauto betrokken bij een zwaar verkeersongeval aan de Kwattaweg. Bij dit ongeval richtte de politieauto van bureau Munder enorme ravage aan bij Kamta Car Center.

De politieauto reed over de Kwattaweg richting de Van Idsingastraat. Ter hoogte van de Stolkweg kwam de prowagen in botsing met een hond. De bestuurder verloor de controle over het stuur, het voertuig raakte van de weg en boorde zich in de schutting van de autohandelszaak. De hond was op slag dood.

Manohar S. bestuurde de politieauto en was na de botsing niet aanspreekbaar. Hij zat samen met een collega in het dienstvoertuig die ook gewond raakte. De prowagen heeft een aantal geparkeerde autoā€™s van de zaak vernield. Ook een elektriciteitsmast van de NV Energie Bedrijven Suriname is beschadigd.

De overleden agent werkte op politiestation Munder. Zijn collega’s zijn zeer droevig en ontdaan na het bericht van overlijden. De agent word gerekend tot een verkeersdode.

Camerabeelden van het ongeval op 28 juni: