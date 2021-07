Vrouw rijdt in kanaal na uitwijken voor wegverzakking

In Suriname is de bestuurster van deze auto vanmorgen in een kanaal terechtgekomen. Vernomen wordt dat de vrouw moest uitwijken voor een wegverzaking en daarbij de controle over het stuur verloor.

Het eenzijdig verkeersongeval vond rond 11.00u plaats aan de Fredericiweg in Nickerie. De automobiliste reed over voornoemde weg met het voertuig, toen het nabij winkel Ting Ting mis ging.

Door de plotselinge manoeuvre reed ze het kanaal in. De auto lag met de hele voorkant in het water zoals op de foto te zien is.

De vrouw klaagde van pijn en werd met een ambulance naar het MMC vervoerd. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.