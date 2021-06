VIDEO: Gewonden en grote ravage na ongeval met politieauto Kwattaweg

Bij een zwaar verkeersongeval vannacht aan de Kwattaweg heeft deze politieauto van bureau Munder een grote ravage aangericht bij Kamta Car Centre. Twee agenten zijn gewond geraakt en per ambulance afgevoerd naar de SEH.

De politieauto reed over de Kwattaweg richting de Van Idsingastraat. Ter hoogte van de Stolkweg kwam de prowagen in botsing met een hond. De bestuurder verloor de controle over het stuur, het voertuig raakte van de weg en boorde zich in de schutting van de autohandelszaak.