Buitenman ernstig gekapt bij woning na betrapping

Bij een woning aan de Ramwatiweg in het district Wanica, vond er zojuist een ernstige kappartij plaats. Een man kwam thuis aan en betrapte zijn vrouw met een andere man in de woning.

De heer des huizes kon het niet geloven en uit wraak kapte hij de buitenman ernstig.

De politie werd gealarmeerd over het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. Bij aankomst schakelde zij een ambulance in om het slachtoffer af te voeren naar de Spoedeisende Hulp in Suriname.

De man en zijn vrouw zijn hangende het verdere onderzoek overgebracht naar het bureau.