Surinaamse pomphouders per direct in actie

De Surinaamse Service Station Exploitanten Bond (SSEB) heeft donderdagavond besloten per direct in actie te gaan. De pompstations in Suriname blijven vrijdag gesloten. Het besluit is genomen tijdens een spoed algemene ledenvergadering.

Volgens de SSEB is er onrust in de sector door de verhoogde pompprijs in relatie met de lage bedrijfsmarge van de pomphouders, wat negatieve effecten heeft op de bedrijfsvoering. Daarnaast wordt volgens de bond ten onrechte SRD 0.50 ingehouden als government take.

De SSEB is boos vanwege het feit dat minister Saskia Walden van Economische Zaken niet wil praten over de noden van de organisatie.