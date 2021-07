Verdachte in drugszaak Nederland aangehouden in Suriname

In Suriname is deze week de verdachte P.R. door de politie aangehouden en in verzekering gesteld. De man wordt in verband gebracht met een onderzoek, waarbij een andere verdachte E.H. vorig jaar in Nederland met een grote hoeveelheid drugs in zijn reiskoffer werd aangehouden.

De Surinaamse politie stelde een onderzoek in hoe het mogelijk was dat de Nederlander E.H. met een grote hoeveelheid drugs uit Suriname kon vertrekken. Het onderzoek leidde uiteindelijk naar P.R., die mogelijk de drugs aan de verdachte zou hebben afgestaan.

De verdachte werd opgespoord en aangehouden. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.