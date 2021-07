Regio herdenkt vandaag 48ste CARICOM dag

Op 4 juli 1973 werd het Verdrag van Chaguaramas getekend door enkele regeringsleiders van de Caraibische Staten en werd hiermee de CARICOM een feit. Jaarlijks herdenkt de regio op 4 juli CARICOM dag. Het is een dag van reflectie van hetgeen door gezamenlijke inspanningen van de regio is bereikt. Maar meer nog een reflectie voor wat betreft de weg die gezamenlijk moet opgegaan tot duurzame groei en ontwikkeling van de regio.

Van het jaar herdenken wij 48 jaar van regionale integratie. Het is verwachtbaar dat de diverse landen van de Caraibische Gemeenschap op hun wijze zullen stilstaan bij deze gedenkwaardige dag. Echter wordt de herdenking dit jaar getemperd vanwege de ongekende realiteit van de huidig pandemie.

In deze tijd van het leveren van strijd tegen de effecten van de pandemie en andere uitdagingen, waaronder klimaatverandering, is het behoren tot een groep met gemeenschappelijke belangen een dringende vereiste.

Mede door de CARICOM is Suriname in staat geweest diverse middelen waaronder PPE’s en vaccines binnen te halen, waarbij ondersteuning is geboden door regionale instituten zoals CARPHA, CDEMA, IMPACS, ter ondersteuning en bescherming van burgers in de lidlanden. En dit is wat de Caricom-vlag nu symboliseert, namelijk de eenheid als Caraïbische Gemeenschap.

Suriname zal per 1 juli 2022 het voorzitterschap van de CARICOM zal bekleden, en vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) zal met de verschillende actoren, meer bekend worden gegeven aan de rol van en mogelijkheden binnen deze regionale organisatie.