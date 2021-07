Stichting A Marron KOMPAS eist onmiddellijk ontslag directeur van Telesur

[INGEZONDEN] – De directeur van Telesur, Mike Antonius, heeft in de media aangegeven dat de storingen veroorzaakt door blikseminslag aan de zenders van ATV, Asosye TV, TV Binnenland en de STVS niet opgelost kunnen worden, omdat vanwege de Covid-19-protocollen er niet mag worden gevlogen naar het binnenland. Hierdoor kan Telesur niet naar het binnenland van Suriname gaan om de storingen op te lossen.

Naar aanleiding van deze uitspraken heeft het bestuur van de Stichting A Marron KOMPAS spoedoverleg gevoerd. Daarbij is geconcludeerd de uitspraken van de Telesur-directeur kant nog wal raken, zeer misleidend zijn en zijn een directeur zeer onwaardig. Het is een pertinente leugen van de hem dat het vliegverkeer van en naar het binnenland volledig is lamgelegd door de Regering. Cargo- en repatriëringsvluchten vinden ongehinderd plaats. Daarnaast kan elk organisatie/bedrijf te allen tijde ontheffing aanvragen bij de Surinaamse regering voor het uitvoeren van urgente werkzaamheden.

De heer Antonius is duidelijk bezig de samenleving op zeer sluwe wijze te misleiden, want totaal onacceptabel is. Telesur valt nog steeds onder het Ministerie van Transport, Communicatie & Toerisme, die verantwoordelijk is voor het vliegverkeer van en naar het binnenland. De stichting is ook bereid om haar bijdragen te leveren ter garandering van de vluchten naar het binnenland om deze storingen op te heffen.

Naar aanleiding van het bovenstaande concludeert de stichting dat de Telesur-directeur bewust bezig is om het binnenland van Suriname af te houden van de broodnodige informatie. Vooral in deze Covid-19-pandemie is de juiste informatie vanuit de Regering belangrijk voor het geheel land, waardoor fake nieuws kan worden bestreden. Met de houding van de Telesur-directeur kan geconcludeerd worden dat hij de juiste informatiestroom naar het binnenland bewust aan het saboteren is, waardoor fake nieuws aldaar overheerst. Het is duidelijk dat hij het binnenland geen warm hart toedraagt, terwijl Telesur veel inkomsten genereert vanuit het binnenland.

De Stichting A Marron KOMPAS eist van de Regering dat zij de heer Mike Antonius per direct ontslaat en een directeur benoemd die hart heeft voor elk inwoner op het Surinaams grondgebied. De heer Mike Antonius heeft duidelijk alleen hart voor de stedelijke gebieden, maar niet voor de Tribalen en Inheemsen die in het binnenland wonen. Het moet voor de Regering Santokhi/Brunswijk duidelijk zijn dat zij een hoge prijs in het binnenland bij de komende verkiezingen zal betalen indien Mike Antonius de kans krijgt om door te gaan met het saboteren van de ontwikkeling en toekomst van het binnenland. Laat dat gezegd zijn! Dus Regering Santokhi/Brunswijk u bent nu aan zet, want het gehele binnenland kijkt uit naar uw optreden in deze situatie.

Het Bestuur van de Stichting A Marron KOMPAS, Namens deze,

De heer Ing. Leo Brunswijk, Voorziter

De heer Kapting Alosa Aboikoni, Ondervoorzitter

De heer Kapting Willems Wilson, Ondervoorzitter

De heer Dr. R. Ravenberg, MBA, Secretaris

Mw. Kapting Sheila Emanuels

Mw. Magda Haakmat-Milano, BBA De heer Kapting Gilbert Lehman