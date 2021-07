Bijna 60.000 mensen tekenen petitie ‘Maak 1 juli nationale vrije dag’

Een petitie om van 1 juli een nationale vrije dag in Nederland te maken, is al bijna 60.000 keer ondertekend. De initiatiefnemers eisen met deze petitie dat deze dag een officiële nationale feest- en herdenkingsdag wordt. In Suriname is 1 juli al een nationale vrije dag en wordt Keti Koti herdacht en gevierd.

“Op deze dag worden het leed en het onrecht dat de tot slaaf gemaakten is aangedaan herdacht en wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Onderteken de petitie vóór 1 juli én deel de petitie met je familie, vrienden, collega’s en netwerk! Samen kunnen we ervoor zorgen dat Nederland deze essentiële stappen zet om het slavernijverleden volledig te erkennen”, zeggen ze.

Naast een nationale vrije dag willen de initiatiefnemers dat Nederland formeel excuses moet aanbieden voor de Nederlandse rol in de trans-Atlantische slavernij en alle bijbehorende verantwoordelijkheden. Bij de landelijke slavernijherdenking in het Amsterdamse Oosterpark gisteren, heeft de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema namens het stadsbestuur al excuses aangeboden voor het slavernijverleden van de stad.

De petitie die hier te zien is op nederlandwordtbeter.nl, wordt ondersteund door Studio Tuesday’s, Het NiNsee, Zwart Manifest en DeGoedeZaak.