Amsterdam biedt excuses aan voor slavernijverleden

Bij de landelijke slavernijherdenking in het Amsterdamse Oosterpark vanmiddag, heeft de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema namens het stadsbestuur excuses aangeboden voor het slavernijverleden van de stad.

Het huidige stadsbestuur is formeel verantwoordelijk voor de daden van haar voorgangers. Het past daarom om excuses te maken. Ook voelt dit bestuur zich verantwoordelijk om een gebaar naar de nazaten te maken, het leed te erkennen en samen aan herstel te werken zei Halsema.

“Voor de actieve betrokkenheid van het Amsterdamse stadsbestuur bij het commerciële systeem van koloniale slavernij en de wereldwijde handel in tot slaafgemaakten bied ik, namens het college van burgemeester en wethouders, excuses aan” aldus de burgemeester.

Een rechtstreeks verslag van de herdenking in het Oosterpark in Amsterdam, met toespraken van onder meer burgemeester Femke Halsema en demissionair minister Kajsa Ollongren, is hier te zien.

