‘Al eerder brand in zekeringkast BOG: herhaling had voorkomen kunnen worden’

De brand die afgelopen woensdag woedde in een gebouw van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg Suriname (BOG), had volgens medewerkers wellicht voorkomen kunnen worden. In januari 2021 was er namelijk ook al een brand in de zekeringkast, waarschijnlijk door overbelasting (foto).

Dit zou een voorbode zijn dat het goed mis kan gaan bij brand in de zekeringskast. BOG-medewerkers zeggen aan Waterkant dat de leiding na de brand in januari niet heeft gekozen voor een duurzame oplossing.

Volgens de medewerkers is na de brand een aannemer geweest, maar die heeft niet veel aan de situatie veranderd. Hierdoor bleef de zekeringskast een zwakke plek van het gebouw.

De verwoestende brand eerder deze week zou ook bij de zekeringkast zijn ontstaan. Naar zeggen van de medewerkers had die voorkomen kunnen worden als de situatie in januari meteen goed was aangepakt.