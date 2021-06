Verkeersdode is 31-jarige Omar Nathan Peiter

De man die zondagavond tijdens de total lockdown om het leven kwam bij een eenzijdig verkeersongeval aan de Wilhelminastraat in Suriname, is de 31-jarige Omar Nathan Peiter. Het slachtoffer verloor het leven, nadat de auto waar hij in zat van de weg raakte en tegen een schutting knalde.

Het voertuig kwam vanuit de Thurkowstraat en ging richting centrum. Bij een flauwe bocht verloor de bestuurster de controle over het stuur, met als gevolg dat de auto aan de rechterzijde van de weg tegen een schutting knalde. Nathan, die als bijrijder in het voertuig zat werd eruit geslingerd en overleed ter plaatse.

De chauffeuse raakte bekneld en moest door de Surinaamse brandweer worden bevrijd. De andere bijrijder, ook een dame, werd samen met haar naar de SEH vervoerd.

Hoe hard de klap was blijkt ook uit de staat van het voertuig na het ongeval: