Dode en gewonden bij verkeersongeval Wilhelminastraat

Bij een verkeersongeval aan de Wilhelminastraat in Suriname, waarbij deze auto betrokken was, is zondagavond een man om het leven gekomen. Twee gewonden zijn met een ambulance naar de Spoedeisende Hulp gebracht.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de auto tegen een schutting is aangereden. Het voertuig reed richting centrum toen de bestuurder de controle over het stuur, ter hoogte van de Pater Weidmanstraat moet hebben verloren.

De klap veroorzaakte een enorme ravage. Ook het voertuig raakte flink beschadigd, zoals op de foto te zien is. Door de botsing raakte een inzittende bekneld. De Surinaamse brandweer werd erbij gehaald voor assistentie.

Diverse eenheden van de politie zijn ter plaatse bezig met het onderzoek, zoals op onderstaande foto te zien is:

Het lichaam van het slachtoffer is op de berm en de politie doet onderzoek.