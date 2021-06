EZ zal beleid inzake micro, kleine en middelgrote ondernemingen versterken

27 juni is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de internationale dag van de micro, kleine en middelgrote ondernemingen (MKMO’s). Deze ondernemingen hebben altijd een bijdrage geleverd aan de economie van elk land in de wereld. Ook in Suriname spelen de MKMO’s een grote rol binnen de economie en zorgen in deze uitdagende tijden voor o.a. werkgelegenheid en extra inkomsten. Het ministerie van EZ zal in de urgentiefase extra aandacht schenken aan de versterking van het beleid voor MKMO’s. Hiervoor zal een nationale definitie worden ontwikkeld.

Het is gebleken, dat vele Surinamers een kleine onderneming naast hun reguliere baan hebben. Het Ministerie van EZ beoogt nieuwe ondernemers uit de informele naar de formele sector te bewegen ten behoeve van werkgelegenheid en toegang tot investeringen en krediet.

De focus van het Directoraat Ondernemerschap zal liggen op: ondernemerschaptrainingen, belasting verzachtende maatregelen voor startende ondernemers, bewustwording en de promotie van export, het KMO Fonds voor financiering, realisatie van optimale kapitaalstructuur bij MKMO’s, samenwerking met diaspora, stimuleren van productie en productontwikkeling in dorpsgemeenschappen en de mogelijkheden van ICT voor verkoop van goederen.

Dit zal in nauwoverleg worden ontwikkeld met de maatschappelijke gesprekpartners en andere vak ministeries om industriële ontwikkeling en diversificatie te stimuleren. Ook de behoefte aan economische zonering en afgebakende industriegebieden voor het bedrijfsleven als voor de burgers is groot binnen de samenleving en het ministerie zal de mogelijkheden hiertoe in kaart brengen.

Voor personen, die nationaal gefabriceerde producten verkopen, zullen er ook mogelijkheden worden geboden om hun bedrijfjes uit te breiden, middels speciaal hiervoor opgerichte fondsen.

Ongeveer 300 jaar lang was de economie van Suriname afhankelijk van de landbouwproductie, die

Voornamelijk bestemd was voor Nederland en vandaar naar andere delen van Europa. De huidige economie van Suriname is in de eerste plaats afhankelijk van de mijnbouw, aangezien deze sector onder gunstige omstandigheden is ontwikkeld naar internationale economische omstandigheden in de 20e eeuw. Tijdens de uitdagende sociale en economische tijden in de jaren tachtig tot het begin van de jaren 2000, begonnen meer mensen micro-ondernemingen op te richten. Hierna waren sommige van deze ondernemingen uitgegroeid tot middelgrote ondernemingen en dienden ze als voorbeeld voor anderen.

Vermeldenswaard is dat de meerderheid van de bedrijven wereldwijd uit micro, kleine en middelgrote ondernemingen (MKMO’s) bestaan en deze leveren een belangrijke bijdrage aan het scheppen van banen en de wereldwijde economische ontwikkeling. Ze vertegenwoordigen ongeveer 90% van de bedrijven en meer dan 50% van de werkgelegenheid wereldwijd. Formele KMO’s dragen tot 40% bij aan het nationaal inkomen (bbp) in opkomende economieën. Deze aantallen zijn aanzienlijk hoger wanneer informele MKMO’s worden meegerekend.